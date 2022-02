Calciomercato Juventus, clamoroso Pogback | L’apertura che fa saltare il banco

Calciomercato Juventus, clamoroso Pogback: l’asso francese ha aperto le porte a un ritorno. L’affare si può realmente fare

L’affare si potrebbe realmente fare. L’apertura ci sarebbe stato. Il sogno comincia a materializzarsi. Insomma, Pogba potrebbe veramente rivedersi a Torino la prossima stagione. La cosa certa, almeno per il momento, è che lui il suo contratto con il Manchester United non lo rinnoverà. Se un accordo non è stato trovato fino al momento, difficile che si possa vedere una fumata bianca.

E, a quanto appreso da Ilbianconero.com, il centrocampista francese avrebbe anche aperto alla possibilità di tornare alla Juventus per riabbracciare Massimiliano Allegri, il tecnico che praticamente lo ha fatto conoscere al grande pubblico e che lo accoglierebbe come quel padre che ha aperto le porte al Figliol Prodigo in una delle parabole più conosciute dentro la Chiesa Cattolica. Insomma, un sogno.

LEGGI ANCHE: Juventus-Torino, il titolare va k.o: out due mesi | Salta il derby

Calciomercato Juventus, l’ostacolo è l’ingaggio

Ovviamente è tutt’altro che fatta. Ovviamente è solo una trattativa in fase embrionale che però potrebbe crescere con il passare del tempo. Intanto ci sono da superare diversi ostacoli, ovviamente: quello più importante è relativo all’ingaggio, Pogba infatti al momento guadagna 15 milioni di euro netti all’anno compresi i bonus. Una cifra che la Juve non sembra essere intenzionata a stanziare, anche se lo status di svincolato potrebbe anche far decidere Cherubini ad arrivarci vicino.

Poi, altro enorme problema, è la concorrenza che c’è attorno al calciatore che è esploso sotto la Mole. Il Real Madrid farebbe carte false per averlo – sognando un asse con Mbappé – e stessa cosa dicasi per il Psg, che si è anche abituato a piazzare dei colpacci a parametro zero. La differenza in tutto questo la farà la volontà del giocatore. Pogback: the dream.