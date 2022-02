Juventus-Torino, il titolare va k.o: out due mesi | Salta il derby

Juventus-Torino, il titolo va ko nell’ultima seduta di allenamento. Fuori due mesi almeno, salta la sfida contro il Venezia e anche il derby

Infortunio serio nell’ultima seduta di allenamento e addio derby. Anche se l’infortunio potrebbe anche costringerlo a stare fuori almeno due mesi. Insomma, la fase d’avvicinamento del Torino alla stracittadina non è iniziata nel migliore dei modi.

Juric infatti ha perso per un lungo periodo Praet: l’ex Sampdoria ha lasciato anticipatamente il campo per un’infrazione ossea del quinto metatarso del piede destro. Una frattura importante che, a quanto pare, nella peggiore delle ipotesi, lo potrebbe tenere lontano dal campo di gioco per almeno otto settimane. Insomma, stagione che potrebbe essere quasi finita per il calciatore.

Juventus-Torino, Juric perde Praet

Una perdita sicuramente importante per l’allenatore croato dei granata che potrebbero però recuperare Belotti in vista della gara contro la Juventus. Ma senza dubbio l’assenza del fantasista belga è una di quelle pesanti. Certo, è altrettanto vero che la Juventus non può guardare in casa d’altri: se l’obiettivo è quello di prendersi una qualificazione alla prossima Champions League senza tribolare più di tanto come successo nella passata stagione, non si può pensare di perdere punti con il Torino, nonostante si tratti sempre di un derby.

Allegri sa bene che gli obiettivi passano innanzitutto da sfide come quella contro i granata.