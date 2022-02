Juventus insaziabile, altra vittoria netta su Milan e Inter

Juventus insaziabile, prevalgono i bianconeri in una speciale “classifica”: surclassate le sue rivali storiche.

La Juventus ha vinto due volte. Prima ha sconfitto 2-1 il Sassuolo grazie ad un’invenzione del nuovo acquisto Dusan Vlahovic, alzando la testa dopo un primo tempo in cui era parsa eccessivamente sotto pressione. Poi ha battuto, in rapida successione, sia il Milan che l’Inter. E se vi state chiedendo come sia possibile, non avendole direttamente incontrate nell’ultimo periodo, sappiate che il calcio in senso stretto stavolta non c’entra nulla. I bianconeri hanno avuto la meglio sulle due compagini milanesi su tutt’altro fronte.

Al termine di un’intensissima tre giorni dedicata alla Coppa Italia, è tempo di tirare le somme e di dare i numeri. Numeri che sono ben chiari: la partita di qualificazione in cui la Juventus si è imposta sugli emiliani è stata la più seguita di tutta la trilogia. Gli ascolti sono da non credere.

Leggi anche: Calciomercato, Juventus a fari spenti su Koulibaly | Il Napoli ha deciso

Juventus insaziabile, ascolti alle stelle per la sfida con il Sassuolo

Oltre 5 milioni di telespettatori hanno seguito il match di ieri sera, conquistando addirittura il 20.2 di share. Le altre due gare sono andate altrettanto bene, merito soprattutto di una Monica Bertini – giornalista di grande professionalità ormai diventata la padrona di casa della Coppa Italia – ma non tanto quanto la Juve. Milan-Lazio ha totalizzato 4,6 milioni di spettatori, mentre Inter-Roma ha fatto leggermente meglio: quella sera erano sintonizzati su Canale 5 in 4,9 milioni.

È la gara conclusiva dei quarti di finale, in definitiva, quella che ha fatto il botto. E che ha visto la Juventus imporsi, oltre che sui neroverdi di Alessio Dionisi, sulle altre squadre che come lei si giocavano un posto in semifinale.