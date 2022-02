Calciomercato, Juventus a fari spenti su Koulibaly | Il Napoli ha deciso

Calciomercato, qual è la prossima mossa dei partenopei per trattenere il difensore senegalese che va in scadenza nel 2023.

La difesa è ad oggi il reparto che sembra offrire maggiori garanzie in casa Juventus ma è pur vero che due colonne portanti come Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini non potranno continuare a giocare in eterno. E Matthijs de Ligt in estate potrebbe decidere, di comune accordo con la società, di intraprendere una nuova avventura altrove.

Motivo per cui la ricostruzione bianconera dovrà per forza riguardare anche il reparto arretrato, apparentemente quello più in salute. Sono diversi i nomi che starebbe vagliando il direttore sportivo Federico Cherubini, tra cui molti che andranno in scadenza a giugno oppure nell’estate 2023. In questa “lista” spunta anche quello di Kalidou Koulibaly, al momento in trattativa con il suo Napoli per il rinnovo. L’esperto difensore senegalese ha da poco compiuto trent’anni ed è reduce dall’impresa in Coppa d’Africa con il suo Senegal. Vorrebbe restare in Campania ma un vero e proprio accordo ancora non è stato raggiunto con il club di Aurelio De Laurentiis, a cui è legato ormai dal 2014.

Calciomercato Juventus, Koulibaly via solo davanti ad un’offerta irrinunciabile

Quasi certamente Koulibaly non si muoverà dalla città partenopea la prossima estate, come ha già fatto intendere nelle ultime dichiarazioni. Come ha recentemente spiegato il noto giornalista napoletano Raffaele Auriemma, il centrale senegalese “ha un altro anno a sei milioni, ma se il Napoli dovesse ricevere un’offerta irrinunciabile, potrebbe anche ragionare su un’eventuale cessione”, ha detto durante il suo intervento a Club Napoli Night, trasmissione in onda su Teleclub Italia.

E se invece dovesse decidere di chiudere la carriera in azzurro? In quel caso, sottolinea Auriemma, “la società gli spalmerà il contratto per altri quattro anni a tre milioni”.