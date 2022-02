Pogba-Juventus, calciomercato: 18 milioni di motivi per il mancato ritorno

Pogba-Juventus, ci sono una serie di ostacoli al cosiddetto Pogback. Ecco perché si tratta un “matrimonio” quasi impossibile.

La Juventus sta già programmando i colpi da effettuare la prossima estate. L’obiettivo è rafforzare il centrocampo. L’arrivo del nazionale svizzero Denis Zakaria, in quest’ottica, era solamente il primo tassello di una “ristrutturazione” che ormai era diventata necessaria e non poteva più essere rimandata. E i risultati del campo, finora, non fanno che dare ragione alle scelte della dirigenza. Che ha voluto anticipare i tempi e portare l’ex Borussia Monchengladbach a Torino con sei mesi d’anticipo, accontentando Massimiliano Allegri.

Il grande sogno per l’estate si chiama invece Paul Pogba, ma a quanto pare è destinato a rimanere tale. Non sono pochi gli ostacoli al cosiddetto “Pogback”, il ritorno del campione francese, ormai in rotta di collisione con il Manchester United. Come riporta il Mirror, il talentuoso centrocampista transalpino lascerà certamente l’Inghilterra a fine stagione, avendo deciso di non rinnovare il contratto coi Red Devils. La prospettiva di tornare a Torino lo alletta, ma il problema più grosso è rappresentato dai 18 milioni di ingaggio che attualmente percepisce allo United. Una cifra che la Juventus non potrebbe assolutamente pareggiare, ora che la società ha deciso di mettere un tetto agli stipendi.

Leggi anche: Calciomercato Juventus, svolta De Ligt: firma immediata | Contratto fino al 2026

Pogba-Juventus, sul francese restano in pole Psg e Real Madrid

Il futuro di Pogba, a questo punto, potrebbe essere in Francia oppure in Spagna. Psg e Real Madrid sembrano le uniche a potersi permettere di sborsare tanti soldi per un ingaggio così faraonico. La grande spinta verso Parigi sarebbe l’arrivo di Zinedine Zidane nella capitale francese al posto di Mauricio Pochettino, soprattutto se quest’ultimo dovesse nuovamente fallire l’assalto alla Champions League.