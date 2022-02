Calciomercato Juventus, niente rinnovo | Blitz dello United: 25 milioni

Calciomercato Juventus, il rinnovo è sempre più lontano: il Manchester United fiuta l’ennesimo colpaccio. Valutazione da 25 milioni.

Dopo la situazione di assestamento iniziale, la Juventus è ritornata ad alzare il suo muro difensivo, ritrovando parte di quelle certezze che hanno garantito alle varie versioni della compagine allegriana di vincere cinque scudetti consecutivi.

Ciò non esclude, però, che in estate almeno un innesto di qualità non possa arrivare. Anche più di uno, se alla fine dovesse partire De Ligt: per l’olandese le sirene dalla Premier continuano a suonare con una certa insistenza, e la permanenza dell’ex Ajax in bianconero è indubbiamente legata alle varie offerte che verranno poste sul piatto della bilancia. Indipendentemente da ciò, gli acciacchi di Bonucci e Chiellini, ormai non più giovanissimi, ha fatto scattare nuovamente l’allarme, e sono diversi i profili sondati dalla Juventus, che potrebbero fare al caso della “Vecchia Signora”.

Calciomercato Juventus, lo United rompe gli indugi: pronto l’affondo

Oltre a Romagnoli, che stuzzica e non poco le fantasie della “Vecchia Signora”, dal momento che la partita con il Milan per il rinnovo sembrerebbe essersi interrotta, la Juve è vigile anche su Manuel Akanji, centrale elvetico del Borussia Dortmund. Secondo quanto riportato dalla “Bild”, sarebbero 10 i milioni di euro richiesti dal difensore per rinnovare il contratto, a fronte di una proposta dei gialloneri che si aggira sugli otto milioni di euro. A questo punto, dopo l’approdo di Sule nel club della Ruhr, le chances di un addio del roccioso difensore sono in drastico aumento. Tuttavia, il club più vicino ad Akanji è il Manchester United, che da tempo sta fiutando l’affare: il costo dell’operazione si aggira sui 25 milioni di euro.