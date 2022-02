Mendes-Juventus, ci risiamo: nuovo “intreccio” con Cr7 | Addio immediato

Mendes-Juventus, riecco il superprocuratore di Cristiano Ronaldo: un altro suo assistito potrebbe arrivare presto a Torino.

Di nuovo l’ingombrante Jorge Mendes, di nuovo un intreccio con il superprocuratore di Cristiano Ronaldo. La Juventus sta studiando un altro colpo per il centrocampo in vista della prossimo mercato estivo e potrebbero in tal senso tornare utili i rapporti con l’uomo che nell’estate 2018 fu decisivo nello sviluppo della trattativa che portò CR7 a Torino.

Tra i nomi accostati ai bianconeri c’è anche quello di Ruben Neves, centrocampista del Wolverhampton e della nazionale allenata da Fernando Santos. Obiettivo che il direttore sportivo Federico Cherubini ha appuntato già dalla scorsa estate sopra il suo taccuino. Neves, 25 anni a marzo, fa parte ormai dal 2017 della nutrita “colonia lusitana” in maglia arancionera. Non sono pochi, infatti, i giocatori portoghesi transitati dai Wolves, adesso allenati anche dall’ex Benfica Bruno Lage. Il mediano che interessa alla Juventus fa ovviamente parte della scuderia di Mendes e non è escluso che a giugno possa intraprendere una nuova avventura dopo cinque anni vissuti in Inghilterra. Torino sarebbe una destinazione gradita e la sua duttilità potrebbe far comodo a Massimiliano Allegri.

Mendes-Juventus, Neves potrebbe lasciare il Wolverhampton in estate

Il contratto di Ruben Neves scade nel 2024 ma il giocatore cambierebbe volentieri aria prima di quella data. Può partire a fine campionato ed il prezzo del cartellino si aggira sui trenta milioni di euro, considerando che il Wolverhampton non ha alcuna intenzione di perderlo a zero tra due anni. Sul giocatore c’è anche il Manchester United, guarda caso l’attuale squadra di Cristiano Ronaldo.