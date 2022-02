Calciomercato Juventus, bomba Jorginho | Il piano di Cherubini per l’estate

Calciomercato Juventus, bomba Jorginho per l’estate: ecco qual è il piano di Cherubini per cercare di arrivare al centrocampista del Chelsea

Non si ferma la Juventus, e non si ferma nemmeno Cherubini, che sogna il colpaccio per la prossima estate, in mezzo al campo, che porta il nome di Jorginho. Il centrocampista del Chelsea già poteva arrivare a Torino un paio di stagioni addietro quando sulla panchina bianconera si era seduto Maurizio Sarri. Ma poi le richieste del Chelsea erano state troppo alte.

La prossima estate, però, le cose potrebbero realmente cambiare. Il motivo principale è che il centrocampista della nazionale di Roberto Mancini entrerà nell’ultimo anno di contratto con il club inglese. E poi, a quanto pare, avrebbe anche l’intenzione di tornare in Italia. Lo stipendio è sicuramente importante (6 milioni di euro a stagione), ma rientra senza dubbio nei parametri che in questo momento sono imposti dalla dirigenza bianconera.

Calciomercato Juventus, Cherubini pronto all’assalto

Una pista che potrebbe diventare molto concreta – ha spiegato Niccolò Ceccarini a TuttomercatoWeb – per i motivi che vi abbiamo spiegato precedentemente. La società bianconera, soprattutto in mezzo al campo, ha bisogno sicuramente di innesti di qualità che possano aiutare Allegri nelle proprie scelte. Ma non solo: con l’addio che ormai appare quasi certo di Rabiot, e con quello che si potrebbe anche profilare di Arthur, anche sotto l’aspetto prettamente numerico serve la svolta.

In poche parole, qualcuno dovrà arrivare. E Jorginho, oltre a Tielemans ma soprattutto a Pogba, è uno di quelli che potrebbe fare al caso della Vecchia Signora. Ovviamente il sogno è quello di un ritorno del centrocampista francese che non rinnoverà quasi sicuramente con il Manchester United: ma le alternative sono comunque di spessore e assai importanti.