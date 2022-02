Atalanta-Juventus, rischio espulsione per Szczesny | Marelli non ha dubbi

Atalanta-Juventus, rischio cartellino rosso per Szczesny per fallo su Koopmeiners: ecco l’annuncio di Marelli a DAZN.

Partita molto equilibrata al Gewiss Stadium, che ha visto la Juventus controllare la gara nei primi venti minuti di gioco, con l’Atalanta che però è cresciuta nel corso della seconda metà della prima frazione di gioco.

In una delle sortite offensive dei padroni di casa, sono state sollevate delle polemiche in relazione ad un contatto tra Szczesny e Koopmeiners, sul quale l’arbitro ha deciso di non prendere provvedimenti disciplinari. L’Atalanta ha chiesto a gran voce il cartellino rosso ma, come osservato da Luca Marelli, al massimo il direttore di gara avrebbe potuto estrare il cartellino giallo, dal momento che c’erano due juventini che erano riusciti a “rinculare”.

Muriel ha comunque sprecato una ghiotta occasione, masticando il destro, con la palla che è stata intercettata da Leonardo Bonucci pochi metri prima che potesse depositarsi in rete. Atalanta che comunque nell’ultimo quarto d’ora è cresciuta in termini di intensità e, dopo un inizio a spron battuto degli ospiti, si è presentata in più di una circostanza dalle parti di Szczesny. De Ligt monumentale in almeno due occasioni.