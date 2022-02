Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala: Nedved vuota il sacco | “Carezza” a Morata

Calciomercato Juventus, le parole di Pavel Nedved a pochi minuti dal fischio d’inizio della gara con l’Atalanta. Rinnovo di Dybala in primis.

Partita importante per la Juventus, che in quel di Bergamo ha la possibilità di incamerare punti preziosissimi nella rincorsa Champions League, che vede attualmente Vlahovic e compagni occupare il quarto posto in classifica, con due punti di vantaggio proprio sugli orobici, ma con una partita in più.

Oltre alla sfera sportiva, il mese di febbraio sarà fondamentale in casa Juve anche per risolvere una volta per tutte la grana rinnovi. Non soltanto Dybala, ma anche Cuadrado, Bernardeschi, Perin e De Sciglio saranno chiamati a fare scelte importanti sul proprio futuro. Sul periodo che sta attraversando la compagine bianconera, unitamente alle situazione contrattuali, ha parlato il vicepresidente bianconero ai microfoni di Dazn, a pochi minuti dal fischio d’inizio.

Calciomercato Juventus, Nedved e la situazione rinnovi: l’annuncio a Dazn

Ecco le parole di Nedved: “Diciamo che l’entusiasmo c’è perché si è fatto un mercato importante: complimenti ad Arrivabene e Cherubini. Più disposizione al sacrificio. Si parla meno di Morata, ma credo che sia il tassello più importante: sa tenere la palla, attaccare la porta. Se il mister li ha riproposti, è perché ha apprezzato il sacrificio.

Rinnovo Dybala: “Noi dobbiamo affrontare più rinnovi, sicuramente lavoreremo nelle prossime settimane, devo dire che si stanno comportando molto bene, ci stanno dando delle soddisfazioni.