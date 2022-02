Calciomercato Juventus, rotti gli indugi | Visionato l’erede di Alex Sandro

Calciomercato Juventus, Cherubini avrebbe rotto gli indugi: scelto l’erede di Alex Sandro. Osservatori al lavoro.

Dopo aver sistemato l’attacco e parzialmente il centrocampo, con i due acquisti di Vlahovic e Zakaria che hanno sicuramente rappresentato un upgrade sostanziale, in casa Juventus le manovre continuano senza sosta, anche nel mese di febbraio, dove oltre a sistemare la questione rinnovi, andranno poste basi importanti in vista degli altri colpi estivi.

Uno dei ruoli sui quali si andrà ad intervenire è sicuramente quello del terzino sinistro, dal momento che Alex Sandro non sta offrendo le giuste garanzie in una stagione vissuta al momento su troppi alti e bassi. Con il contratto in scadenza nel 2023, il futuro dell’ex Porto è appeso ad un filo, al punto che la Juve potrebbe anche decidere di “sbarazzarsene” ad un prezzo relativamente ridotto, visto che a bilancio è “inscritto” per pochi milioni, complice l’ammortamento e le tanti stagioni vissute in bianconero. Sono diversi i profili seguiti dalla “Vecchia Signora”: un nome su tutti, Andrea Cambiaso.

Leggi anche –>Calciomercato Juventus, doppio scippo al Milan | Rivoluzione totale

Calciomercato Juventus, fari puntati su Cambiaso: visionato in diretta

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, quest’oggi un osservatore della Juventus si trovava al “Ferraris” per visionare da vicino il terzino sinistro del Genoa, per il quale la concorrenza non manca. I liguri lo valutano circa 10 milioni di euro, ma “Madama” dovrà agire d’anticipo per evitare l’inserimento di altri club, visto che anche l’Atalanta, ad esempio, per sostituire Gosens, avrebbe effettuato dei sondaggi per tastare esplorativamente la situazione. La partita, insomma, è aperta, ma qualcosa già bolle in pentola, con sviluppi importanti attesi nelle prossime settimane.