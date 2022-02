Calciomercato Juventus, doppio “scippo” al Milan | Rivoluzione totale

E’ arrivata la domenica ma si continua a parlare di calciomercato della Juventus riguardo i possibili colpi da mettere a segno in futuro.

La società bianconera non smette mai di lavorare in ottica futura. Del resto dopo gli arrivi di Vlahovic e Zakaria i tifosi aspettano altri arrivi in estate che possano rendere la rosa di Allegri sempre più forte. Missione non semplice, visto che si deve comunque tenere sempre d’occhio il bilancio economico.

Ecco perché pianificare le mosse da effettuare è fondamentale, anche per cercare di anticipare la concorrenza sui propri obiettivi. Si cercherà di ritoccare tutti i reparti, anche la difesa. Bisogna iniziare a cercare gli eredi di Chiellini e Bonucci.

Calciomercato Juventus, Botman obiettivo per la difesa se parte De Ligt

Si stanno facendo tanti nomi come possibili rinforzi per la difesa della Juventus del futuro. Romagnoli del Milan e Rudiger del Chelsea sono potenziali colpi a zero, così come Ginter del Borussia Moenchengladbach. Attenzione alla pista che porta a Bremer, e non bisogna dimenticare nemmeno che il club bianconero ha già ingaggiato per il futuro Gatti del Frosinone, lasciato in prestito ai ciociari. Tuttosport rilancia anche un’altra pista, quella che porta a Botman del Lille. Calciatore che da settimane viene anche accostato al Milan. Il club bianconero avrebbe fatto un sondaggio per il centrale, che rappresenta il piano B in caso di partenza di De Ligt verso altri lidi. E chissà che a questo punto i bianconeri non possano pensare ad un doppio colpo, provando a mettere le mani anche su Alessio Romagnoli, che non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro e sul quale sarebbe forte l’interessamento anche della Lazio.