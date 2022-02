Calciomercato Juventus, erede Szczesny | C’è una pista in Portogallo

Rinnovare la squadra guardando costantemente al futuro è la missione da compiere nel prossimo calciomercato della Juventus.

Il ringiovanimento della rosa è appena iniziato. Gli acquisti di Vlahovic e Zakaria nell’ultima sessione invernale sono solo l’inizio. L’intenzione del club è quello di aprire un nuovo ciclo vincente e per farlo c’è bisogno di innesti praticamente in tutti i reparti.

Ogni reparto dovrà essere puntellato con nuovi arrivi e anche la questione portiere prima o poi dovrà essere affrontata dal club. Che ovviamente ha grande fiducia in Szczesny, classe 1990, ormai da anni un punto fermo della formazione bianconera. Tuttavia è logico che si debba iniziare a guardarsi in giro per cercare una alternativa.

Calciomercato Juventus, osservatori in azione per Portugal

L’indiscrezione riguardo un possibile colpo anche tra i pali per il futuro arriva dal Portogallo ed esattamente dal quotidiano “A Bola”. Secondo il quale degli osservatori bianconeri sarebbero stati avvistati sugli spalti della sfida tra Portimonense e Boavista. Fari puntati proprio sull’estremo difensore della Portimonense, ovvero Samuel Portugal. Un calciatore brasiliano che si sta imponendo a suon di prestazioni positive. Non è più giovanissimo, visto che ha 27 anni, ma è nel pieno della maturità calcistica e ha ancora davanti a sè tanti anni di carriera. Il prezzo non è basso. Come si legge su Tuttosport Portugal ha infatti rinnovato il contratto fino al 2026 con una clausola rescissoria di 40 milioni.