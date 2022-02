Calciomercato Juventus, Allegri si è ricreduto | Ribaltone a sorpresa

Calciomercato Juventus, Allegri si è radicalmente ricreduto e adesso conta molto sul suo potenziale, potrebbe cambiare tutto.

Calciomercato Juventus, un dato concreto è ciò che riguarda Rabiot. Il centrocampista francese per Allegri rappresenta una risorsa importante. Da semi escluso e possibile pedina di scambio per altri profili, negli ultimi mesi, Adrien è diventato un giocatore cruciale per il mister.

Da potenziale giocatore in partenza a pedina fondamentale. Rabiot è infatti schierato in tutti i match decisivi, ragion per cui, il francese non è solo un giocatore su cui puntare ma anche già una grande certezza.

Calciomercato Juventus, Rabiot fondamentale per il mister | Ora cambia tutto

Rabiot viene infatti schierato nella formazione titolare quando c’è da disputare dei match decisivi e c’è da dire che partita dopo partita il giocatore sembra corrispondere sempre alla perfezione. Le sue prestazioni ci sono e dal punto di vista tattico sa dialogare perfettamente con i compagni.

Una già possibile conferma per la prossima stagione potrebbe essere lui, insieme al già consolidato Locatelli. Rabiot sa mettersi a disposizione del mister e tutte le volte che c’è da giocare disputa una prestazione più che sufficiente. Ora Allegri potrebbe riconfermarlo, ancora, e cambiare radicalmente il destino del centrocampista che fino a qualche mese fa sembrava essere già con le valigie in mano.