Calciomercato Juventus, “tempesta” De Ligt | Firma a due condizioni

Calciomercato Juventus, la firma di de Ligt potrebbe arrivare a due condizioni. Ecco quali sono secondo TuttoSport oggi in edicola

Che sia uno dei difensori più forti al momento e che abbia ancora enormi margini di miglioramento soprattutto se continuasse a lavorare con Massimiliano Allegri non ci sono dubbi. Che si senta anche juventino altrettanto. E poi, anche mezzo “Italiano”, dopo aver cantato la canzone di Cutugno che ha fatto il giro del web in poco tempo.

Insomma, la Juventus vorrebbe blindare de Ligt almeno per un’altra stagione e le parti starebbero pensando al rinnovo per portare la scadenza dal 2024 fino al 2025, così da stare sereni anche per il prossimo campionato. Questa è una delle condizioni che ha messo la Juve: un solo anno di rinnovo. Poi ce ne sarebbe anche un’altra, per venire incontro alle esigenze del calciatore. Abbassare la clausola rescissoria che al momento è di 120 milioni di euro. Una sorta di patto per continuare insieme e per aumentare probabilmente anche il valore del calciatore. Che come detto si sta dimostrando uno dei migliori in Italia.

Calciomercato Juventus, de Ligt rinnova

La sensazione è che il difensore olandese potrebbe realmente rinnovare. Anche perché si avvicina l’addio di Chiellini e de Ligt è uno di quelli che potrebbero sostituirlo in pianta stabile per molti, moltissimi anni. La giovane età gioca un punto a favore – forse anche qualcuno in più – per l’ex Ajax. E Allegri stravede per lui. Le ultime prestazioni, infine, hanno fatto ricredere anche i più scettici, quella contro l’Atalanta, ad esempio, è stata sontuosa.

Insomma, un matrimonio che potrebbe continuare per il bene di tutti.