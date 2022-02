Pogba-Juventus, clamoroso via libera | Ha già detto sì

Pogba-Juventus, clamoroso via libera del francese che avrebbe già detto di sì. E in Inghilterra si muovono per il sostituto

Ci siamo? Forse sì. A quanto pare il Manchester United ha capito che Pogba non rinnoverà alla fine della stagione e si è messo all’opera per trovare un sostituto del centrocampista francese che va in scadenza e dovrebbe salutare la compagnia. Un segnale importante che avvicina un addio del quale potrebbe essere felice la Juventus.

Sì, perché oltre al fatto che secondo Espn i Red Devils avrebbero messo nel mirino Nkunku del Lipsia per tappare il buco Pogba, lo stesso centrocampista francese, così come riportato da Il Bianconero, avrebbe dato disponibilità a tornare alla Juventus. Una notizia questa che vi avevamo già dato qualche giorno fa ma che adesso appare confermata in pieno. Adesso tocca a Cherubini fare il passo decisivo e capire dove reperire i soldi che servono per prendersi uno di quegli elementi che possono fare la differenza.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, il ritorno di Pirlo | La decisione

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, erede Szczesny | C’è una pista in Portogallo

Pogba-Juventus, ci siamo

La sensazione è che siano giorni decisivi anche per cercare di battere quella concorrenza enorme che c’è attorno alle prestazioni del francese. Pogba infatti è stato messo nel mirino – vista la possibilità di arrivare a parametro zero – sia da Psg che da Real Madrid, oltre la Vecchia Signora ovviamente. Soprattutto la squadra allenata da Ancelotti sogna di vedere il centrocampista alle spalle di Mbappé, l’altro colpaccio dei madrileni che dovrebbe vedere la luce alla fine della stagione.

Insomma, il quadro adesso appare chiaro e anche definitivo. Pogba lascerà il Manchester e ha aperto a un ritorno in bianconero. Ma serve un’accelerazione. Cherubini ha dimostrato di sapere come si fa.