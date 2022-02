Calciomercato Juventus, doppio regalo per Allegri | Scontro totale con il Psg

Calciomercato Juventus, i due club potrebbero presto entrare in rotta di collisione per via di un doppio obiettivo comune.

Il suo contratto con il Manchester United scadrà il 30 giugno e non c’è da stupirsi che le grandi squadre europee si siano già messe in moto nella speranza di arrivare prima delle altre. Paul Pogba sarà tra i giocatori più ambiti del prossimo mercato.

Sempre a patto che non decida di cedere alla corte spietatissima che una certa società gli sta già facendo. Al Psg, come fanno sapere dal quotidiano spagnolo As, non si parla che di lui. Il club starebbe già mettendo a punto, addirittura, un contratto stratosferico. E, in quanto tale, irrifiutabile dal centrocampista di nazionalità francese. La proposta sul piatto, si legge, è faraonica potrebbe bastare a convincerlo a lasciare l’Inghilterra per correre in Francia a giocare al Parco dei Principi. A meno qualcuno vestito di bianconero non ci metta lo zampino. Già, perché Leonardo e i suoi collaboratori potrebbero vedersi costretti a fare i conti con la Juventus, altrettanto interessata al centrocampista del Manchester United. Hanno mire comuni anche su Lucas Paquetà, brasiliano ex Milan, oggi in forza al Lione.

Calciomercato Juventus, Pogba e Paquetà i due oggetti del desiderio

I due club potrebbero presto entrare in rotta di collisione: difficilmente rinunceranno ad uno dei due giocatori per lasciarlo all’altra contendente, cosa che ci fa ipotizzare un duro scontro che si consumerà a suon di offerte pazzesche e contrattazioni al cardiopalma. Ovviamente il nome che scalda maggiormente i cuori dei tifosi bianconeri è quello del campione del mondo, uno che a Torino ha lasciato ricordi piacevolissimi.