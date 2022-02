Calciomercato Juventus, accordo trovato: firma e annuncio imminenti

Calciomercato Juventus, accordo sempre più in discesa. Le parti avrebbe quindi trovato un’intesa di massima.

Calciomercato Juventus, buone notizie per alcuni degli ormai veterani in rosa. Stiamo parlando del laterale colombiano Juan Cuadrado, un vero e proprio fulcro della squadra di Allegri. Stando all’indiscrezione rilanciata da ‘Leggo’, l’accordo per il possibile rinnovo fino al 2024 è quasi fatto.

Stando infatti all’indiscrezioni, le parti sarebbero vicine ad un accordo. Per il colombiano si tratterebbe di un rinnovo fino al 2024 alle stesse cifre percepite attualmente in maglia bianconera.

Calciomercato Juventus, accordo raggiunto | Cuadrado può prolungare fino al 2024

Una notizia che farebbe molto piace ai tanti tifosi ma in primis all’allenatore Massimiliano Allegri. Proprio il mister ha la piena consapevolezza di quanto Cuadrado sia fondamentale in rosa. Giocatore capace di alternarsi senza problemi e facendo sempre la differenza sia in difesa che in fase offensiva. Tecnicamente uno dei fantasisti reali in squadra bianconera, insieme a Paulo Dybala.

Importanza imprescindibile anche per la società che vuole continuare con il proprio giocatore ancora, fino al 2024. Mancherebbero solo la firma e annuncio per l’ufficialità definitiva. Ma in casa bianconera sono tutti ottimisti e lo stesso Juan vuole solo la Juventus per il suo futuro.