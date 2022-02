De Ligt-Juventus, ribaltone imminente | Napoli gelato: 40 milioni

By

Calciomercato Juventus, gli spagnoli avrebbero sempre nel mirino un difensore centrale, ma occhio in casa partenopea.

Calciomercato Juventus, il Barcellona vuole sempre un centrale per la difesa. Un giocatore formidabile dalla già consolidata esperienza per rilanciarsi nell’immediato. Il sogno è pur sempre De Ligt, ma quella clausola di 120 milioni sembra veicolare i blaugrana anche ad altri profili, come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’ infatti, si valuta anche il centrale del Napoli, più facilmente accessibile.

Per acquistare Koulibaly infatti, non ci vorrebbero più di 40 milioni dato che il giocatore avrebbe un contratto in scadenza tra appena 16 mesi.

Calciomercato Juventus, il Barcellona potrebbe cambiare obiettivo | Occhi su Koulibaly

Data quindi l’impossibilità economica della clausola per De Ligt, il Barcellona potrebbe ripiegare tutto proprio sul centrale del Napoli. Giocatore con un palmares ideale per rilanciare la squadra blaugrana anche a livello europeo, laddove quest’anno si è fatto il record storico in negativo, uscendo dai gironi di Champions League.

Cosa succederà quindi? La Juventus vuole rinnovare De Ligt fino al 2026 e cederebbe il giocatore solo dinnanzi alla clausola di 120 milioni, troppi per le casse del Barcellona che non naviga certamente nel lusso vista la crisi finanziaria che ha obbligato il club a privarsi della pulce argentina, Lionel Messi. L’obiettivo primario della dirigenza spagnola potrebbe dunque cambiare, dando priorità al centrale partenopeo.