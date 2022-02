Calciomercato Juventus e Milan, rottura e addio | “Taglio” del 30% rifiutato

Calciomercato Juventus, pronto a tagliarsi lo stipendio pur di cambiare squadra. Il suo addio sembra ormai concreto.

Calciomercato Juventus, stando ad ‘ARA’, il difensore del Barcellona, laterale del Barcellona sarebbe pronto a lasciare i blaugrana. Stando infatti alle ultime novità, Sergi Roberto non intenderebbe prolungare il proprio contratto con gli spagnoli accettando, addirittura, il 30% del taglio del proprio stipendio.

Una rottura che avviene proprio per i problemi economici del club in questione. Stando all’indiscrezione infatti, Sergi Roberto sarebbe disposto ad accettare un taglio del 30% del proprio stipendio ma il club ne chiede 40%, praticamente la metà di quanto percepisce attualmente al Barcellona.

Calciomercato Juventus, Sergi Roberto pronto all’addio | Taglio estremo dello stipendio

Un taglio estremo dello stipendio che costringerebbe il giocatore ad allontanarsi anticipatamente dal club. Come scrive ‘ARA’ infatti, adesso il difensore valuterà nuove proposte anche estere. Tra i club interessati a Sergi Roberto figurano pure i bianconeri che insieme al Milan cercherebbero un profilo dalle sue caratteristiche.

Giocatore con molta esperienza e qualità, Sergi Roberto potrebbe rappresentare il grande salto che Allegri chiede dai suoi difensori, anche in campo internazionale. Questa richiesta “radicale” per via dei problemi economici del Barcellona potrebbe convincerlo ad accettare una proposta estera già in estate. I bianconeri, come dicevamo poc’anzi, risultano in pole insieme ai rivali rossoneri: potrebbe dunque aprirsi una vera e propria aste sul laterale spagnolo classe 1992, la stessa età di Alex Sandro che sembra, invece, pronto a lasciare i bianconeri a fine stagione.