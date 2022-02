Calciomercato Juventus, triennale con il Napoli | Ribaltone in diretta

Calciomercato Juventus, triennale con il Napoli? Arriva il ribaltone in diretta che lascia aperta, e viva, la pista per i bianconeri

La pista rimane aperta, nonostante le voci che sono rimbalzate nelle ultime ore, soprattutto dalla Turchia, che vedevano il Napoli in vantaggio e un accordo ormai raggiunto tra la società di De Laurentiis e il calcatore belga. La smentita, almeno per il momento, è arrivata in diretta da Valter De Maggio, che ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli.

“Stanno girando diverse voci che accostano Denayer al Napoli. Noi stiamo lavorando su questa ipotesi ma al momento non stiamo ricevendo alcun riscontro in merito”. Tutto fermo, insomma, attorno alle prestazioni del difensore 27enne belga che va in scadenza di contratto con il Lione e che è stato accostato anche alla Juventus in questi mesi. Nessun accordo trovato, smentita piena, e situazione che dovrebbe avere un epilogo diverso rispetto a quanto riportato al momento dai media turchi.

Calciomercato Juventus, rimane viva la pista Denayer

Rimane viva per Cherubini la pista Denayer, che potrebbe essere un rinforzo importante per la difesa bianconera. Soprattutto se davvero de Ligt verrà ceduto per finanziare il mercato in entrato. Dietro è arrivato già Gatti dal Frosinone, ma avrà bisogno di tempo per essere lanciato nella mischia senza problemi visto che arriva dalla Serie B. E allora ne servirebbe un altro di elemento dietro, e potrebbe essere il belga che potrebbe anche arrivare a parametro zero.

La concorrenza rimane sicuramente importante, anche perché, nonostante queste smentite, il Napoli sembrerebbe essere realmente interessato al calciatore. Ma da qui a essere certi di un accordo ce ne passa. E la Juve potrebbe inserirsi in maniera decisa cercando un affondo nelle prossime settimane.