Calciomercato Juventus, addio scontato: “Voglio tornare in Spagna”

Calciomercato Juventus, dichiarazioni direttamente dal giocatore che a questo punto stravolgono completamente i piani.

Calciomercato Juventus, uno dei possibili nuovi centrocampisti nel mirino della dirigenza bianconero, si parla dello spagnolo Luis Alberto ha svelato quale sono le sue volontà per il futuro. Molto lontano dalla possibilità di rimanere a Roma, alla Lazio il giocatore ha “svelato” in una live Twitch quale potrebbe essere la sua prossima destinazione.

Ospite nel canale Twitch di Jijantes FC, il centrocampista della Lazio Luis Alberto ha nuovamente aperto alla possibilità di lasciare la Lazio preferendo una destinazione particolare, cioè il ritorno in Spagna.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, proposta ufficiale e incontro con Raiola | Addio Juventus

Calciomercato Juventus, Luis Alberto svela il suo futuro

Una volontà sentita dal diretto interessato. Nella live Twitch, infatti, lo stesso centrocampista non ha esitato a parlare del suo futuro esprimendo la volontà di ritornare in Spagna, la sua terra natia. Molti infatti sono a piena conoscenza che il giocatore potrebbe lasciare la Lazio, si era infatti parlato anche di una possibile destinazione bianconera. Un giocatore che sembrava interessare ad Allegri.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, triplo colpo e Dybala nel mirino | La Juventus ora trema

Ma le strade sembrano portarlo – di nuovo – in Spagna. Ecco cosa ha detto lui stesso, in diretta Twitch: “Lo dico da tantissimo tempo, vorrei tornare a vivere in Spagna nella mia terra natia, ho tanta voglia di tornare, vediamo se lo farò presto o più in là. Voglio tornare in Spagna per stare bene fisicamente e per divertirmi“.