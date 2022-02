Ultim’ora Juventus, tegola per Allegri | Sempre più a rischio per il derby

Ultim’ora Juventus, tegola per Massimiliano Allegri. Sempre più a rischio per l’esterno il derby di venerdì contro il Torino: le ultime

Non arrivano buone notizie per Massimiliano Allegri in vista di derby di venerdì contro il Torino, ultimo appuntamento prima del ritorno della Champions League, quando la Juventus, martedì prossimo, giocherà contro il Villarreal in trasferta.

Metterà sicuramente nel mirino la convocazione nella massima competizione europea Federico Bernardeschi, che anche oggi ha lavorato a parte e che quasi sicuramente non sarà nemmeno in panchina nella sfida contro la formazione allenata da Ivan Juric. Un problema per il tecnico livornese, che avrebbe potuto fare un poco di turnover ma che invece dovrà quasi sicuramente rivalutare le proprie scelte. Bernardeschi infatti era uno dei possibili titolari, lì davanti, magari per far rifiatare Dybala o Morata in vista di uno degli appuntamenti più importanti della stagione. Non sarà così.

Ultim’ora Juventus, possibilità per Kean?

Qualora Allegri decidesse di cambiare qualcuno sulla prima linea, si apre a questo punto una possibilità per Moise Kean dal primo minuto. L’attaccante italiano ha recuperato dai problemi fisici che lo hanno tenuto comunque lontano dal campo per diverso tempo e si candida a questo punto per una maglia da titolare, soprattutto se il tecnico della Juventus decidesse di optare ancora per il 4-3-3, che sembra il sistema di gioco che dovrebbe accompagnare i bianconeri da qui alla fine della stagione.

Molto, se non tutto, si capirà ovviamente dalla rifinitura di domani e dalle risposte che darà Allegri nella consueta conferenza stampa di vigilia. Il derby, comunque, è una gara da vincere non solo per la rivalità ma soprattutto per la classifica. Andare a giocare in Spagna, ancora davanti all’Atalanta in campionato, potrebbe essere un ulteriore spinta mentale per fare bene.