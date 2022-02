Calciomercato Juventus, “ingaggio da un milione a settimana” | Via libera per Pogba

Calciomercato Juventus, la proposta di rinnovo è qualcosa di mai visto fino ad ora. Nel caso si chiudesse, ci sarebbe il via libera per Pogba

Non ha nessuna intenzione di mollare il Psg. Non ha nessuna intenzione di perdere Mbappé, a parametro zero anche, soprattutto dopo quello che il centravanti francese è riuscito a fare nella sfida valida per gli ottavi di finale di Champions League contro il Real Madrid che, a detta di tutti, dovrebbe essere la sua futura squadra.

Una nuova trattativa, con una offerta mai vista prima d’ora, sarebbe partita. A riportare la notizia, in esclusiva, è il The Independent, in Inghilterra, che svela le cifre che potrebbero far saltare il banco dentro il Psg di Leonardo. Si parla infatti di un ingaggio monstre di un milioni di euro a settimana per far diventare uno dei giocatori più forti al momento, e che potrebbe esserlo per molto tempo, quello più pagato al Mondo. Cifre, come detto, mai viste, che potrebbero anche spianare la strada alla Juventus.

Calciomercato Juventus, via libera per Pogba

Qualora si chiudesse realmente un affare di queste dimensioni, sarebbe realmente difficile pensare a un Psg pronto a fare un’offerta, altrettanto onerosa, per Pogba. E la Juventus praticamente si sarebbe levata di torno una delle avversarie più temibili nella corsa al giocatore. Anche se ovviamente Cherubini si deve guardare dal Real Madrid che perdendo il colpo a zero in attacco, potrebbe tentarlo in maniera importante in mezzo al campo, puntando forte e deciso sul centrocampista francese, gestito da Raiola, che è in scadenza di contratto con il Manchester United.

Un effetto domino, insomma, che potrebbe toccare da vicino anche la società bianconera. Che sogna, come sappiamo, il clamoroso ritorno di quell’elemento che è esploso a Torino.