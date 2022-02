Calciomercato Juventus, decisione già presa: “Ecco il prossimo colpo”

Calciomercato Juventus, la decisione da parte di Allegri sarebbe già stata presa. Ecco quale dovrebbe essere il prossimo colpo della Vecchia Signora

Si comincia a programmare il futuro in casa Juventus. Si cominciano a delineare i possibili obiettivi per la prossima stagione. Sistemato l’attacco con l’arrivo di Vlahovic (ma in caso di un addio di uno tra Dybala e Morata servirà investire ancora), rimane senza dubbio il centrocampo il reparto dove serve qualcuno.

Soprattutto se si dovessero realizzare alcune cessioni che Cherubini ha in mente da un poco di tempo: tra Arthur e Rabiot qualcuno partirà, forse entrambi. E allora, lì in mezzo, servirà ovviamente un innesto di quelli importanti. Nonostante l’arrivo di Zakaria che, però, non ha quelle caratteristiche che al momento servono. E che solamente il brasiliano – che comunque sta guadagno fiducia – sembra possedere.

Calciomercato Juventus, ecco il prossimo colpo

Durante la diretta di Juventibus ha parlato il giornalista Franco Leonetti, che ha fatto un identikit di quello che dovrebbe essere il prossimo colpo della società bianconera: “L’obiettivo numero 1 per l’estate sarà l’acquisto di un regista davanti alla difesa” ha spiegato, confermando insomma quello che già si sapeva. Serve un elemento in grado di dettare i tempi e dare geometria alla squadra, e che possa anche dare una certa libertà di movimento a Locatelli e Zakaria, che dovrebbero completare la linea mediana della Juventus del futuro.

Di nomi Leonetti non ne ha svelati. Cherubini, sotto questo aspetto, sembra muoversi nell’ombra senza dare dei punti di riferimento ai giornalisti. Ma sicuramente qualcosa in pentola bolle, senza dubbio. E chissà che dal cilindro non possa spuntare il colpo grosso per rendere la Juventus veramente competitiva ad altissimi livelli. Vedremo.