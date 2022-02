Calciomercato, effetto domino Lautaro Martinez | Juventus in trappola

Calciomercato Juventus, la situazione legata a Lautaro Martinez potrebbe originare un effetto domino esplosivo. Bianconeri “avvisati”.

Il k.o interno contro il Liverpool, a dispetto della convincente prestazione fornita, ha riaperto il rebus in casa Inter sull’attacco.

Lautaro Martinez, sebbene si sia sacrificato molto per la squadra, rendendosi protagonista di alcune trame di gioco interessanti, non è riuscito a mettere il suo sigillo, non interrompendo quell’astinenza da goal che ormai dura dalla rete di Supercoppa con cui il “Toro” aveva agguantato la Juventus sul momentaneo 1-1. Secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport”, ci potrebbero essere sconvolgimenti importanti nell’attacco dei Campioni d’Italia uscenti, sempre più vicini a mettere le mani su Gianluca Scamacca, che ha rifiutato la ricca proposta del Borussia Dortmund. Ma non è finita qui.

Con la partenza del “Toro” che non sembra essere più ipotesi utopistica, e con la posizione di Alexis Sanchez in bilico, l’Inter potrebbe avere le carte in regola per sferrare l’assalto decisivo anche per Paulo Dybala. L’agente dell’argentino è atteso da un faccia a faccia con la dirigenza della Juventus entro la fine del mese, per provare a fare il punto della situazione e a trovare il bandolo della matassa. Il management della “Vecchia Signora” dovrebbe proporre alla “Joya” un ingaggio piuttosto simile a quello attualmente percepito da Dusan Vlahovic, magari aumentando la parte legata ai bonus. Marotta, da sempre grande estimatore del numero 10 della Juve, attende l’evolvere della situazione da una posizione privilegiata; le sirene dalla Premier ci sono, ma l’Inter potrebbe avere le carte giuste, fermo restando che la priorità di Dybala, al momento, è quella di restare all’ombra della Mole.