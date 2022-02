Calciomercato Juventus, Monchi fa saltare tutto | Assalto al dopo De Ligt

Continuano le voci di calciomercato che riguardano la Juventus. I bianconeri cercano rinforzi in vista della prossima stagione.

La campagna di rafforzamento della squadra bianconera non si limiterà agli innesti di Zakaria e Vlahovic arrivati a gennaio. La Juventus sa benissimo che ci sarà bisogno di altri calciatori per rinforzare e ringiovanire il suo organico.

E per questo motivo la dirigenza è costantemente al lavoro per far sì che il tecnico Massimiliano Allegri possa avere a disposizione nuovi calciatori in vista del prossimo ritiro estivo per preparare al meglio la prossima stagione. Si cercherà qualche volto nuovo anche in difesa, considerata l’età di Chiellini e Bonucci.

LEGGI ANCHE –> Calciomercato Juventus, a gennaio non si è mosso. Pronta l’asta estiva

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Juventus, due nuovi titolari per Allegri: come cambia la formazione titolare

Calciomercato Juventus, su Bremer c’è l’interesse del Siviglia

La Juventus ha già preso Gatti dal Frosinone proprio in ottica futura, ma non ha alcuna intenzione di fermarsi. E uno degli obiettivi possibili continua a essere Gleison Bremer, difensore centrale brasiliano del Torino. Che ha 24 anni e una carriera importante davanti. Ha appena rinnovato con i granata ma questo non esclude una sua cessione nel corso dell’estate. Tuttavia, come ha riportato in Spagna “Sport”, c’è una rivale molto pericolosa eventualmente da sorpassare. Si tratta del Siviglia del ds Monchi (ex Roma), che sta cercando un rinforzo per la difesa degli andalusi, che probabilmente cederanno Koundè. Anche il Siviglia dunque si iscrive alla lista delle pretendenti di Bremer e potrebbe mettere sul piatto una somma importante per convincere il patron del Toro Cairo a lasciarlo partire.