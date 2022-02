Calciomercato Juventus, Cherubini insaziabile: 60 milioni in Bundesliga

Calciomercato Juventus, fari accesi in Bundesliga per un trequartista che piace e non poco a Max Allegri. Valutazione da capogiro.

La svolta tattica impressa da Max Allegri con l’adozione in pianta stabile del 4-3-3 rivoluzionerà inevitabilmente anche le strategie sul mercato.

Non è un caso, ad esempio, che nelle ultime settimane un profilo come Zaniolo sia ritornato ad essere accostato con una certa insistenza alla Juventus, soprattutto se non si dovesse concretizzare il rinnovo contrattuale di Paulo Dybala. La Joya, che pure sta dimostrando grande abnegazione nella nuova veste tattica, sicuramente più dispendiosa da un punto di vista fisico, che Allegri gli sta ritagliando, è atteso dal faccia a faccia con la dirigenza in programma presumibilmente dopo il CDA, in cui la tematica rinnovo verrà affrontata con una certa urgenza. Intanto, da sempre a caccia di talenti, Cherubini e tutta l’area scouting stanno continuando a seguire talenti in giro per l’Europa.

Calciomercato Juventus, sondaggi per Wirtz | Valutazione da capogiro

Secondo quanto riferito da tuttojuve.com, nella lista dei papabili acquisti in casa Juve figura anche Florian Wirtz, per il quale sono stati effettuati dei sondaggi esplorativi. Il tedesco, abile sia a giocare dietro le punte, ma impiegabile anche come esterno, si sta rendendo protagonista di una stagione strepitosa al Bayer Leverkusen, impreziosita da 10 reti e 13 assist. Non a caso, la valutazione del classe ‘2003 si aggira sui 60 milioni di euro: cifra davvero molto alta, inarrivabile per la Juventus, a meno che non vengano messe a segno cessioni importanti. E in quest’ottica, occhio al futuro di Adrien Rabiot: il francese, che percepisce 7 milioni di euro annui, ha il contratto in scadenza nel 2023, e potrebbe partire per una cifra vicina ai 20 milioni di euro.