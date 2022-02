Juventus-Torino, Allegri “striglia” Vlahovic e svela il problema di Dybala

Juventus-Torino, le parole di Allegri ai microfoni di DAZN: il tecnico livornese ha analizzato la gara dei bianconeri.

Gara fondamentale per la Juventus, con la “Vecchia Signora” che però non riesce ad andare oltre un timido 1-1 che, per quanto visto, sta anche stretto ai granata, padroni del campo per ampi frangenti.

Ha commentato il match dell’Allianz Stadium Max Allegri, intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita. Ecco le sue parole:

PARTITA – “Un punto che ci teniamo. Nel primo tempo ci sono stati un paio di situazioni in cui avremmo potuto prendere goal, nel secondo tempo no. I ragazzi hanno fatto una buona partita sotto il profilo dell’impegno e dell’intensità, e che ci permette di allungare la striscia positiva.

– “Non sono assolutamente preoccupato. Contro il giocherà chi starà più in forma.” VLAHOVIC – “Dusan ha fatto fatica: è un giocatore molto bravo, ma deve imparare tanto, avrebbe dovuto portare in giro per il campo Bremer e non dargli punti di riferimento perché Bremer è molto bravo nelle palle dritte, soprattutto nel primo tempo ha trovato molte difficoltà. Viene da una squadra che gioca una partita alla settimana. La voglia di strafare lo ha un pò appannato, già l’ultima partita era più appannato dalla prima. Nelle cose c’è un percorso di crescita: ci si deve abituare a giocare una gara ogni tre giorni, quindi ci sono delle partite che vanno giocate in un certo modo, con pulizia tecnica, altrimenti non puoi fisicamente reggere 95 minuti ogni tre giorni.

TRIDENTE – “I tre attaccanti erano ben marcati ma in quel momento bisognava muoversi di più, bastava tirarsi via dalla marcatura: sono situazioni di gioco che bisogna imparare. a Vlahovic avevo detto di spostarsi dalla parte di Rodriguez, in maniera tale che si sarebbe potuta creare una voragine per vie centrali. Mentre siamo stato bravi nelle partite precedenti, Oggi siamo stati meno bravi, forse siamo stati meno brillanti, con meno pulizia di gioco e tecnica, con meno inserimenti da dietro.

Dybala non dovrebbe avere nulla di preoccupante: ha sentito un indurimento, ma niente di grave, vediamo nei prossimi giorni. I tre davanti si sono messi tutti a disposizione: è normale che bisogna giocare tecnicamente più puliti, contro una squadra come Il Toro che ti aggredisce e ha fatto una partita molto pulita tecnicamente: anche alla fine abbiamo sbagliato controlli, le entrate, siamo stati troppo farraginosi. Venivamo da partite intense: nell’arco del campionato non possiamo pensare di giocare tutte le partite bene con intensità, venivamo da una serie di partite buone. Queste partite sporche le porti a casa magari non subendo goal, che abbiamo subito in un’azione che sembrava innocua.

Non so se Bonucci ritornerà: finiamo un trittico di partite giocate in un certo modo. Martedì ci vorrà ordine e pulizia, sarà tutta un’altra partita: pazienza, in un confronto che dura 180 minuti. Stasera va bene il punto, la quota che mi sono messo in testa per ora la stiamo tenendo.