Juventus, Allegri nell’occhio del ciclone | “Via a fine stagione”

La Juventus non decolla: contro il Torino arriva un deludente pareggio che getta ombre sulla possibile qualificazione in Champions.

Il derby come ultima spiaggia, come occasione per evidenziare quel percorso di crescita che aveva contro la truppa di Juric uno snodo cruciale. E invece, Juventus-Torino è stato tutto, o quasi, a panaggio dei granata, che hanno messo sotto per larghi tratti di gara Vlahovic e compagni.

Manovra sterile, prima di idee; baricentro basso, trame arzigogolate e poca geometria. Quella vista allo Stadium è stata la versione sbiadita di quella consapevole delle proprie forze che nel primo tempo di Bergamo aveva messo paura allo Gewiss Stadium. Troppo rinunciataria, con la sensazione che, se il Torino avesse potuto disporre di qualche ricambio dalla maggiore qualità, avrebbe potuto fare ancora più male nella ripresa ad una retroguardia – va detto – falcidiata da numerose defezioni. Ma è l’atteggiamento con il quale i propri beniamini sono scesi in campi a far montare la rabbia dei tifosi della Juventus, che stanno criticando la condotta di gara della Juve, mettendo nel mirino il proprio allenatore.

Leggi anche –>Calciomercato Juventus, dalla Spagna: scelto il dopo Szczesny | Colpo pazzesco

Juventus, bufera Allegri | Social scatenati contro il tecnico

I social, come spesso accade in questo genere di circostanze, sono diventati sin da subito cassa di risonanza del malcontento dei tifosi, che non si capacitano della (non)prestazione della propria squadra. E pensare che tra pochi giorni, la “Vecchia Signora” sarà impegnata nella gara d’andata degli ottavi di Champions League, in cui ci vorrà una prova di tutt’altro tenore per provare a risollevare una stagione con troppi alti e bassi. Intanto, Allegri è finito nell’occhio del ciclone, ed è la stessa torcida bianconera a metterlo in discussione.

Troppo entusiasmo porta a fare scelte sbagliate e #allegri si è fatto coinvolgere. I cambi hanno rivoluzionato la partita in modo sbagliato e il tridente non doveva essere schierato per me e penso che non lo vedremo con il villareal — Antonio Sammartino (@AntonioSammart6) February 19, 2022

#JuventusTorino io ho un’idea per tenere #deligt, risparmiare sul contratto di #Allegri 9 mln di risparmio e nn cediamo il migliore di ieri sera #AllegriOut a fine partita ha detto il pareggio nn è da buttare via.. 🤡🤡 — Fabrizio (@fabry0374) February 19, 2022

Perché #Allegri può avere tutti i limiti tecnici e tattici, ma il vero problema è questa arroganza da unico vero conoscitore del calcio che manda fuori di testa. Perché alla fine sono solo e sempre i 2 contropiedi dell’Ajax che si ripetono all’infinito. #JuveToro https://t.co/eYw9if8Lex — Rock Strongo (@RockStr33907899) February 19, 2022

100 M a gennaio per tornare la #juve di prima …

Rischiando il 4 posto

Masterpiece#Allegrihttps://t.co/wlJJTG0ByH — markspector (@gigipoletti) February 19, 2022