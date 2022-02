Calciomercato Juventus, dalla Spagna: scelto il dopo Szczesny | Colpo pazzesco

Calciomercato Juventus, dalla Spagna la bomba: sarebbe stato già scelto il dopo Szczesny. Colpo pazzesco quello di Cherubini

Il dopo scelto ha un nome importante. Almeno secondo le notizie riportate dalla Spagna. La società bianconera avrebbe scelto il sostituto di Szczesny, il portiere polacco che, comunque, dà delle garanzie importanti a Massimiliano Allegri. Ma davanti a un’occasione del genere, tutto potrebbe cambiare.

La cifra è monstre: il portiere ha una clausola rescissoria di 120 milioni di euro e un contratto in scadenza nel giugno del 2023. E, su di lui, secondo todofichajes, ci sarebbero anche diversi club di Premier League pronti a fiondarsi, mettendo però sul piatto un’offerta di 70 milioni di euro. La volontà del giocatore, comunque, dovrebbe fare la differenza. La voglia di vincere, cosa che gli è successa in Spagna, ma Oblak, dell’Atletico Madrid, sembra voler cambiare aria.

Calciomercato Juventus, Cherubini su Oblak

Non solo le squadre inglesi, a quanto pare, anche la Juventus avrebbe messo nel mirino l’estremo difensore, uno dei più importanti del panorama europea, uno di quelli che fa la differenza a dire il vero. Con l’Atletico le soddisfazioni se l’è tolte, ma in questo momento, il periodo che sta vivendo la squadra di Simeone – anche lui potrebbe andare via alla fine della stagione – potrebbero far cambiare ide al portiere, che si starebbe guardando intorno.

La Juventus, insomma, rimane alla finestra per capire la situazione, e caso mai mettere le mani sopra un portiere che ha qualità così importante e una carriera così lunga davanti, che potrebbe diventare uno dei punti fermi per moltissimo tempo.