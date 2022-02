Il calciomercato fa sempre parlare, anche quando i trasferimenti sono chiusi. Specie se può riguardare le mosse della Juventus.

I bianconeri dovranno guardarsi bene dalle altre big d’Europa che potrebbero soffiargli non solo i possibili rinforzi per il futuro, ma anche i campioni che attualmente fanno parte della formazione allenata da Massimiliano Allegri.

In Spagna si parla tanto proprio di quel che potrebbe accadere in estate, con l’agente Mino Raiola protagonista. Del resto tra i suoi assistiti ci sono grandi campioni come Haaland, De Ligt, Pogba e non solo. Che potrebbero essere a loro volta protagonisti di intrecci di mercato.

Calciomercato Juventus, De Ligt e Pogba tra i sogni del Barcellona

Il Barcellona continua a sperare di prendere Haaland dal Borussia Dortmund. Per tornare al top, dopo una stagione complicata, i blaugrana hanno la necessità di investire tanto sul mercato. E il bomber norvegese è uno dei top player destinati a cambiare maglia in estate, anche se il Real Madrid pure è in lizza per aggiudicarselo. Come spiega “El Nacional.cat” i rapporti tra Raiola e il Barcellona sono ottimi e questo potrebbe spingere alcuni giocatori da lui rappresentati verso la società blaugrana presiediuta da Laporta. Il già citato De Ligt, che in estate potrebbe decidere di lasciare Torino. Ma anche due giocatori come Pogba e il terzino Mazraoui dell’Ajax che sono in scadenza di contratto e potrebbero dunque essere ingaggiati dal Barcellona a parametro zero.