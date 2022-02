Calciomercato Juventus, “nessuna offerta”: Pogba ha già deciso il suo futuro

Calciomercato Juventus, nessuna offerta ma il giocatore sembra aver deciso quale sarà la sua prossima destinazione.

Calciomercato Juventus, da ‘Rudy Galetti’ la bomba di mercato che fa sognare i tifosi bianconeri. Pogba lascerà il Manchester United a fine stagione e la sua volontà è quella di scegliere una sola squadra, la Juventus.

Un ritorno sentito non solo dai tifosi ma anche dallo stesso giocatore che sembra voler scegliere la destinazione italiana, nonostante le – ormai – consolidate richieste di Real Madrid e Psg. E ci sarebbero pure offerte al giocatore e il suo entourage composto dal noto procuratore Mino Raiola.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Dybala nell’occhio del ciclone | Altra bordata: “Non può farlo”

Calciomercato Juventus, Pogba vuole ritornare sotto la Mole | Si lavora allo stipendio

Il Polpo vuole ritornare a “casa”. Torino ce l’ha nel cuore ed è anche un vero beniamino dei tifosi, secondo infatti il giornalista Rudy Galetti si lavorerebbe anche allo stipendio del giocatore. Ormai più vicino che mai al ritorno ma si dovrà, comunque, trattare. L’obiettivo e di averlo per la prossima stagione come leader del centrocampo.

LEGGI ANCHE >>> Villarreal-Juventus, Allegri ne perde un altro: le sue condizioni

Pogba infatti potrebbe essere il nuovo acquisto della Juventus anche per volere di Allegri che ricorda Paul come uno dei suoi pupilli proprio nella prima mandata bianconera. Pogba vorrebbe ritrovare i vecchi compagni ancora in rosa ma è anche vero che in caso di acquisto del Polpo la Juventus potrebbe cedere qualche big in rosa per salvaguardare al bilancio. Ancora in dubbio infatti il rinnovo di Dybala e De Ligt, in caso di super offerte potrebbe lasciare i bianconeri.