Villarreal-Juventus, Allegri ne perde un altro: le sue condizioni

Villareal-Juventus, la super sfida valida per l’andata degli ottavi di Champions League perde un altro giocatore chiave di Allegri.

Villareal-Juventus, mancano pochi giorni alla prima partita importante dei bianconeri. Proprio la squadra di Allegri affronterà il Villareal in Spagna: match valido per l’andata degli ottavi di finale della Champions League.

Dopo le lesioni muscolari riscontrare questa mattina a Paulo Dybala, dopo le attente analisi sottoposte al J Medical, Allegri per la sfida di martedì contro il Villareal perde un altro giocatore. Si tratta di Daniele Rugani.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, ultim’ora Dybala: l’esito degli esami

Villarreal-Juventus, anche Rugani out

Anche il centrale italiano sarà out per la sfida di Champions League. Una brutta tegola per Allegri, che oltre a Dybala, non avrà a disposizione anche il centrale bianconero, obbligandolo, di fatto, a schierare Danilo nel ruolo di difensore centrale.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, insaziabile Klopp | La mossa che manda Cherubini k.o.

Come scrive Giovanni Albanese, anche l’impiego di Rugani sarà molto difficile per la sfida di martedì contro il Villareal, match valido per l’andata degli ottavi di Champions League.