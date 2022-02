Juventus, Dybala nell’occhio del ciclone | Altra bordata: “Non può farlo”

Juventus, le prestazioni di Paulo Dybala nel derby non sono passate inosservate, ecco cosa hanno detto su di lui.

Juventus, Dybala nel derby non ha saputo fare la differenza, giocando una prestazione totalmente dimenticabile, finendo, di conseguenza, nell’occhio del ciclone. Ne ha infatti parlato Massimo Mauro su ‘La Gazzetta dello Sport’

“Dybala inadatto al tridente a lungo tempo, non ha la testa“. Massimo Mauro ha commentato così le prestazioni della Joya visto protagonista in negativo nel derby. Secondo l’ex calciatore della Juventus, Paulo Dybala non sarebbe adatto per giocare con questo tridente per lungo tempo, così come per Alvaro Morata. Secondo Mauro, infatti, Dybala non avrebbe la testa per sostenere questa disposizione tattica.

Juventus, tridente inefficace | Dybala poco decisivo

Secondo Mauro, come scrivono su ‘La Gazzeta dello Sport’, il tridente a lungo termine potrà essere inefficace se viene a meno la tenuta atletica dei suoi attaccanti. Una stoccata dopo una prestazione deludente dell’attacco bianconero, a tratti molto distratto e con poca fluidità offensiva.

Stando sempre alle parole di Massimo Mauro, Dybala dovrebbe essere più continuo perché riesce ad alternare prestazioni vincenti e molto bella a momenti di mancata tenuta mentale e fisica, come, appunto, nel derby della Mole.