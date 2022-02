Juventus, doppia tegola ufficiale: saltano il Villarreal

Juventus, è arrivato anche l’annuncio ufficiale: non ci saranno per la sfida in programma martedì con il Villarreal.

Archiviato il pareggio contro il Torino, per la Juventus è già tempo di voltare pagina: gli uomini di Max Allegri se la vedranno martedì con il Villarreal, nella gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Confronto al quale i bianconeri si presenteranno senza Dybala e Rugani. Dopo che i due calciatori stamani si sono recati al JMedical per sottoporsi agli esami strumentali di rito, è arrivata la nota ufficiale della Juventus, che ha fornito maggiori ragguagli in merito alle loro condizioni fisiche. Per entrambi sono stati diagnosticati 10 giorni di riposo: non saranno dunque disponibili per la sfida contro il “Sottomarino Giallo”.

Juventus, ultim’ora ufficiale: le condizioni di Dybala e Rugani

Ecco il comunicato ufficiale: “Paulo Dybala questa mattina è stato sottoposto presso il J|Medical ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una elongazione del muscolo semitendinoso della coscia sinistra. I tempi di recupero sono stimati in circa 10 giorni.

Anche Daniele Rugani è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una elongazione del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra. I tempi di recupero sono stimati in circa 10 giorni.”