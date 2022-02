Calciomercato Juventus, addio anticipato di Allegri “non è da escludere” secondo il giornalista della Gazzetta dello Sport. Quello che potrebbe succedere

Un addio anticipato di Massimiliano Allegri non sarebbe da escludere. Almeno stando a quanto spiegato durante la puntata di Juventibus dal giornalista della Gazzetta dello Sport Giovanni Albanese. Ovviamente dovrebbe succedere quasi un cataclisma sportivo.

Sì, perché secondo il giornalista, il tecnico livornese potrebbe anche prendere delle decisioni diverse rispetto al contratto che lo lega alla società del presidente Andrea Agnelli qualora la sua Juventus non riuscisse a centrare una qualificazione alle prossime competizioni europee. Ha parlato addirittura di settimo posto, Albanese, anche se appare davvero impossibile che tutto questo possa realmente succedere. Parleremmo di una debacle clamorosa in questa seconda parte di campionato che, ovviamente, non è preventivabile. Ma nemmeno immaginabile a dire il vero.

Calciomercato Juventus, addio Allegri?

Non c’è dubbio che gli investimenti che la società ha fatto a gennaio danno l’idea che tutto passa con la qualificazione alla prossima Champions League. Un mancato accesso potrebbe stravolgere tutto, anche se al momento la Juventus ci è dentro, con un quarto posto confermato almeno dopo la giornata di ieri che ha visto l’Atalanta – che appare in crisi – perdere sul campo della Fiorentina. Tutto si gioca con la Dea, anche se Gasperini appare in difficoltà, e anche nervoso, per via, secondo lui, di alcune decisioni arbitrali che stanno andando contro la squadra bergamasca.

In ogni caso appare assai improbabile che Allegri possa salutare la compagnia alla fine della stagione. La Juventus ha una rosa importante che può tranquillamente centrare l’obiettivo. A patto che non si ripetano prestazioni come quella del derby, che ha fatto un po’ d’impressione all’ambiente, anche se si devono sottolineare le assenze dietro che hanno sicuramente spostato gli equilibri.