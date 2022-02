Calciomercato Juventus, colpo alla Vlahovic | Milan e Conte avvisati

Calciomercato Juventus, tutti pazzi per il centrocampista offensivo che sta brillando in Spagna. Ma costa tantissimo.

Non è serbo, ma francese. Non è un attaccante, ma un centrocampista offensivo. Non ha niente in comune con Dusan Vlahovic, se non il fatto che tutti lo vogliono. Nabil Fekir ha così tanti corteggiatori da avere l’imbarazzo della scelta. È reduce dalla sua miglior stagione e i club migliori stanno già litigando su chi debba accaparrarselo. Perché avere uno come lui in squadra, che al Betis in pochi mesi ha segnato nove gol e fornito otto assist, potrebbe essere sì una svolta. E che svolta.

Non stupisce perciò che nel pianificare i progetti in vista della prossima stagione, il suo nome circoli in maniera così pressante. Hanno messo gli occhi su di lui il Milan, il Barcellona, la Juventus e perfino il Tottenham. Tutti vogliono l’astro nascente della Liga ed è ovvio, stando così le cose, che a Siviglia stiano meditando il “colpo” del secolo.

Calciomercato Juventus, il Betis chiede 100 milioni di euro per Fekir

I Verdiblancos hanno tutta l’intenzione di trarre il maggior profitto possibile dalla vendita del centrocampista che ha svoltato la stagione del Betis. Tanto che, come si legge sullo spagnolo Don Balon, pare che abbiano deciso di vendere il francese solo a chi si dirà disposto a sborsare l’astronomica cifra richiesta: 100 milioni di euro. Non accetteranno offerte al ribasso. A quel punto, piuttosto che svenderlo e svalutare il suo talento, lo terranno con sé.

Il club più interessato sembrerebbe essere al momento quello catalano, che potrebbe però desistere per una questione economica. E chissà che a quel punto la Juventus non riesca a portarlo dalla sua parte, sempre a patto che la dirigenza intenda spendere così tanto.