Villarreal-Juventus, scontro anche sul mercato | Offerta pazzesca: Milan gelato

Villarreal-Juventus, non solo Champions League: i due club potrebbero presto scontrarsi per un obiettivo comune.

Samu Chukwueze sta per spiccare il volo e il Villarreal deve fare in fretta, se vuole rimpiazzarlo con un giocatore che sia alla sua altezza e che possa compensare un’assenza che si farà sentire a tutti i livelli. E le grandi manovre, in questo senso, sono già iniziate. La società spagnola avrebbe messo gli occhi sul centrocampista della Lazio Luis Alberto. Le trattative saranno certamente ostiche e sudatissime, dal momento che non è certo il solo club a volerselo accalappiare. Ma, se dovesse riuscirci, sarebbe un’operazione davvero clamorosa. Ma c’è di mezzo la Juventus.

E sappiamo bene che Massimiliano Allegri e i suoi non le renderanno certo le cose più semplici. Anche i bianconeri, che si scontreranno col Villarreal proprio domani sera, nella gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League, lo vogliono a tutti i costi. Provando a superare anche la concorrenza del Milan.

Calciomercato Juventus, Luis Alberto interessa anche al Villarreal

Gli spagnoli si stanno però muovendo in fretta e ora come ora sono avanti anni luce nelle trattative. Come fanno sapere da Gol Digital, ha già superato l’offerta di un altro club interessato al laziale, ossia il Siviglia, mettendo sul piatto una proposta che attualmente è la più interessante di tutte.

La società capitolina non lo svenderà, perciò le tenterà tutte per venderlo alla cifra che reputa opportuna in relazione al suo valore: 35 milioni di euro. Lotito non asseconderà offerte inferiori e pare proprio che per il Villarreal questo non rappresenti un ostacolo.