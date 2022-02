Calciomercato Juventus, scenario da sogno: Zidane con Pogba! | Accordo a un passo

Calciomercato Juventus, lo scenario crea non poche suggestioni. Il duo da sogno della nazionale francese insieme.

Calciomercato Juventus, Zinedine Zidane si appresta a diventare il nuovo allenatore del Psg, una suggestione che vedrebbe, quindi, anche l’arrivo di Paul Pogba come prossimo acquisto del Psg.

Zinedine Zidane potrebbe infatti diventare il prossimo allenatore dei parigini. In questa eventualità non è da escludersi infatti l’acquisizione di un colpo da urlo per inaugurare il nuovo tecnico francese. Tutte le strade sembrano portare ad un’unica soluzione: Paul Pogba.

Calciomercato Juventus, Zidane più Pogba: il Psg sogna in grande

Come riportano sul ‘El Nacional’, non solo Zidane. L’arrivo del francese equivale con l’acquisto dell’altro francese, centrocampista, che proprio a fine stagione lascerà il Manchester United a parametro zero.

L’arrivo di Zidane è previsto per giugno e ciò combacerebbe proprio con il possibile acquisto dell’altro francese, Paul Pogba. Impossibile fare ancora un piano preciso del mercato che sarà, ma ciò che Zidane vorrà, sicuramente, in rosa oltre al Pogba a parametro zero, potrebbe essere, anche, l’acquisto di Karim Benzema suo autentico pupillo proprio dai tempi del Real Madrid. Insomma si prevede un’altra stagione scoppiettante per quanto concerne il mercato dei parigini.