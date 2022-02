Calciomercato Juventus, erede Dybala già scelto | Colpo da 25 milioni

Calciomercato Juventus, Dybala non ha ancora rinnovato il suo contratto con i bianconeri, che valutano un colpo da capogiro.

Settimana intensa quella della Juventus, in campo e fuori. Dopo l pareggio casalingo contro il Torino, è già tempo di vigilia per gli uomini di Allegri, attesi dal delicato confronto europeo contro il Villarreal. Intanto, dopo il CDA del 23 febbraio, si comincerà a discutere della situazione legata ai tanti rinnovi contrattuali ancora in divenire.

Un nome su tutti, Paulo Dybala. L’argentino dovrà sensibilmente ridimensionare al ribasso le sue pretese, per trovare un accordo totale con gli uomini mercato bianconero, che non hanno nessuna intenzione di mettere sul piatto 8 milioni più due di bonus a stagione fino al 2026, a maggior ragione dopo l’ingaggio di Dusan Vlahovic e i numerosi infortuni di cui è rimasta vittima la “Joya” in una stagione con troppe ombre e poche luci. Non è un caso che Cherubini & company abbiano già da tempo cominciato a tastare il terreno, alla ricerca di un eventuale sostituto dell’attuale vicecapitano della Juventus, con il cui entourage una possibile fumata nera è comunque da mettere in preventivo.

Calciomercato Juventus, 25 milioni per il dopo Dybala | Ha già castigato l’Inter

Stando a quanto riferito da fichajes.net, nella lista dei nomi per il dopo Dybala sarebbe balzato in pole Giacomo Raspadori, autore di una prestazione sontuosa contro l’Inter, impreziosita da un goal da opportunista e più in generale da giocate da vero fuoriclasse. La concorrenza di certo non manca, anche se la Juventus potrebbe far leva sugli ottimi rapporti con la dirigenza neroverde per provare ad intavolare una trattativa che, comunque, dovrebbe prevedere un esborso da almeno 25 milioni di euro. Situazione da attenzionare, soprattutto se dovesse saltare la trattativa per il rinnovo di Dybala.