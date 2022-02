Mourinho e la telefonata della Juventus | La ricostruzione de “La Stampa”

Roma, Mourinho e quella telefonata della Juventus: l’episodio che ha visto protagonista lo “Special One”. Cosa sarebbe successo.

Che la Roma non stia attraversando un periodo di forma scintillante, lo dimostrano in maniera inequivocabile i risultati.

In campionato, contro l’Hellas Verona, è arrivato il terzo pareggio consecutivo, con Mourinho che deve ringraziare i giovani Volpato e Bove che hanno rimesso in piedi una partita che la compagine di Tudor aveva dominato in lungo e in largo. Immancabile, è arrivato anche il siparietto di José Mourinho, che ha ingaggiato dall’inizio dell’incontro un vero e proprio duello personale con il direttore di gara Pairetto, che poi ha deciso di espellerlo nel momento in cui lo Special One ha mimato il gesto del telefono. Tuttavia, il tecnico lusitano non si sarebbe limitato a questo, e stando a quanto riferito da “La Stampa”, avrebbe chiamato in causa anche la Juventus.

Roma, Mourinho espulso: la “chiamata” alla Juventus fa discutere

Stando a quanto riferito dal quotidiano torinese, infatti, Mou rischierebbe dalle due alle tre giornate di squalifica dal momento che, sotto gli occhi degli uomini della procura federale della FIGC, non solo ha calciato il pallone in tribuna, ma avrebbe cercato il contatto con gli arbitri a cui, nel tunnel degli spogliatoi, avrebbe rivolto delle frasi del tipo: “Ti hanno mandato apposta, ti ha mandato la Juventus“. La rabbia del tecnico della Roma è scaturita dalla mancata concessione di un recupero corposo; in effetti, ci sono state molte interruzioni, che Pairetto aveva promesso che sarebbero state recuperate. Insomma, ancora una volta, nei pensieri dello Special One sarebbe finita la “Vecchia Signora”…