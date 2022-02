Villarreal-Juventus, gli ultimi dubbi di formazione per Allegri: altra panchina per il centrocampista. Ecco i dettagli.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Villarreal-Juventus, gara valevole per gli ottavi di finale di Champions League. Tra poco saranno diramate le formazioni ufficiali; intanto, Luca Bianchin ha fornito importanti ragguagli su quelli che potrebbero essere gli undici titolari bianconeri. Secondo il giornalista de “La Gazzetta dello Sport”, in mezzo dovrebbero partire dall’inizio Mckennie, Locatelli e Rabiot, con Arthur inizialmente in panchina, così come Zakaria. Staremo a vedere se quest’informazione verrà confermata tra pochi minuti; molto probabilmente, Allegri vuole tenersi due jolly importanti in panchina, da inserire eventualmente a gara in corso, viste le numerose defezioni con le quali la “Vecchia Signora” si è presentata all’Estadio de la Ceramica.