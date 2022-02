Villarreal-Juventus, Allegri e il nuovo capitano: è subito polemica social

Villarreal-Juventus, la scelta di Max Allegri sul nuovo capitano di Champions non è andata giù ai tifosi bianconeri.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Villarreal-Juventus: sono state già diramate le formazioni ufficiali di una gara che i bianconeri non possono permettersi di sbagliare, per non compromettere definitivamente una stagione vissuta fino a questo momento sulle montagne russe.

A causa delle numerose defezioni, con Chiellini, Bonucci e Dybala che non saranno della partita (o almeno, l’ex difensore del Bari parte inizialmente dalla panchina), Allegri si è ritrovato con il compito di scegliere anche chi farà da capitano. In un primo momento, si pensava che la decisione potesse ricadere su Danilo; in realtà, come riferito da Giovanni Albanese, sarà Alex Sandro – autore di una stagione tutt’altro che esaltante- ad indossare la fascia. Decisione criticata dalla tifoseria bianconera, che sui social hanno esternato un certo malumore. Ecco una rapida carrellata di una parte dei commenti dei tifosi della Juve sui social, alla notizia della consegna della fascia da capitano al terzino sinistro brasiliano ex Porto.

e mi vengono i brividi, brividi, brividi — M (@xfilippomaria) February 22, 2022

Allucinante — Pier (@pierpaolo111) February 22, 2022

il punto più basso della nostra gloriosa storia, giovanni — Juanito (@juanito92e) February 22, 2022

Nooo ma perché ? — Massimo (@Massimo00777) February 22, 2022