Villarreal-Juventus Champions League | Le probabili formazioni

Un duro ostacolo sulla strada della Juventus negli ottavi di finale di Champions League. Questa sera i bianconeri sfideranno il Villarreal.

Un doppio confronto da vivere intensamente per i tifosi della Juve, che sperano che la loro squadra possa andare il più avanti possibile in questo torneo. Non sarà affrontare il “sottomarino giallo”, squadra che sa stare bene in campo lasciando pochi spazi ai rivali.

Servirà dunque una prestazione davvero convincente da parte degli uomini di Allegri, che in queste ore ha verificato le condizioni di alcuni suoi uomini. Ci saranno Bonucci e Pellegrini in difesa. Il loro recupero è fondamentale per far sì che il tecnico possa avere più soluzioni a disposizione, anche dal punto di vista tattico.

LEGGI ANCHE —> Juventus, infortunio Bonucci | Ansia Allegri: la decisione per il Villarreal

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Juventus, due nuovi titolari per Allegri: come cambia la formazione titolare

Nella Juventus il tecnico livornese senza Dybala infortunato rinuncia al tridente offensivo. Morata e Vlahovic saranno i due attaccanti, con un probabile allineamento a quattro a centrocampo. Cuadrado potrebbe giocare più avanzato, con Locatelli-Zakaria cerniera centrale e l’ultimo posto che se lo giocheranno Rabiot e McKennie. In difesa Bonucci è recuperato ma non al meglio. Dovrebbe giocare dunque Danilo centrale insieme a De Ligt, con De Sciglio e Alex Sandro sulle corsie esterne. Servirà grande attenzione proprio a livello difensivo, visto che il Villarreal schiererà invece un tridente pungente.

Le probabili formazioni di Villarreal-Juventus

VILLARREAL (4-3-3): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Capoue, Lo Celso, Parejo; Moreno, Chukwueze, Danjuma.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; De Sciglio, Danilo, de Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Zakaria, Rabiot; Morata, Vlahović.