Villarreal-Juventus, nuova tegola per Allegri: finisce k.o. all’intervallo

Villarreal-Juventus, entra Bonucci: nuova tegola per Allegri. Costretto a chiedere il cambio all’intervallo: cosa è successo.

Prima frazione di gioco che la Juventus ha chiuso in vantaggio per 0-1 in casa del Villarreal grazie alla rete messa segno da Dusan Vlahovic.

Il secondo tempo, però, si è aperto con un nuovo infortunio: a farne le spese è stato questa volta Alex Sandro, costretto a chiedere il cambio. Secondo quanto riportato da Mediaset, si tratta di uno stop precauzionale, per evitare di correre rischi in corso d’opera. Al posto del brasiliano è entrato Leonardo Bonucci, che già si era scaldato pochi minuti prima del duplice fischio del direttore di gara. Tatticamente non dovrebbe cambiare nulla, con Allegri che ha deciso di schierare la squadra con la difesa a tre, con le linee di centrocampo strette per provare a frenare l’incedere degli attaccanti dei padroni di casa.