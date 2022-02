Calciomercato Juventus, Dybala silurato | Voltafaccia improvviso

Calciomercato Juventus, voltafaccia Dybala: arriva la decisione della dirigenza bianconera. Cosa sta succedendo.

La Juve che ha strappato un punto prezioso in chiave qualificazione si è presentata all’Estadio de la Ceramica con molte defezioni, in difesa e in attacco. Come spesso sta accadendo negli ultimi anni, Paulo Dybala non ha preso parte alla prima parte della spedizione ad eliminazione diretta: l’argentino, fermato da problemi muscolari, ritornerà con ogni probabilità contro la Fiorentina.

Tuttavia, l’argentino è atteso anche da un altro confronto, quello con la dirigenza bianconera per provare a sciogliere il nodo legato al rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2022. Nella giornata di ieri sono arrivati messaggi importanti sia da parte di Nedved che da Cherubini, che hanno spiegato come fra poco si siederanno al tavolo delle negoziazioni per provare a trovare un terreno comune d’accordo con tutti i calciatori in scadenza. Tuttavia, secondo quanto riportato da Sportmediaset, non sono esclusi ribaltoni a sorpresa.

Calciomercato Juventus, niente rinnovo per Dybala? La bomba di Mediaset

Molto probabilmente quella che verrà offerta a Dybala sarà una proposta di ingaggio non dissimile dalle cifre attualmente percepite da Dusan Vlahovic, dell’ordine dei 7 milioni di euro netti annui, più una parte legata a bonus e presenze. Tuttavia, e questo è il nodo importante, a questa base si dovrebbero aggiungere dei bonus variabili, dipendenti da rendimento e prestazione. Una parte del management bianconero, però, avrebbe espresso seri dubbi sulla tenuta fisica della “Joya”, e sarebbe piuttosto recalcitrante a proporre un ingaggio a cifre così importanti ad un giocatore continuamente falcidiato da infortuni. La partita, insomma, è ancora aperta, ed è lecito aspettarsi ogni tipo di sorprese.