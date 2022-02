Calciomercato Juventus, opzione scaduta | Scontro totale per il super gioiello

Calciomercato Juventus, nessun diritto di prelazione: Cherubini “avvisato”. Adesso è guerra per la rivelazione della Serie A.

Le sue prestazioni altisonante stanno catalizzando l’attenzione mediatica. E non potrebbe essere altrimenti, visto che Traoré Junior, dopo un inizio di stagione in sordina, in concomitanza della partenza di Jeremie, sta sfruttando al massimo le occasioni fornitegli da Dionisi. Prima il goal contro la Juventus in Coppa Italia, poi la doppietta messa a segno contro la Roma; infine la sontuosa prova del “Meazza” contro l’Inter.

Se un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza e tre indizi fanno una prova, abbiamo tutti gli strumenti per credere che l’ivoriano classe ‘2000 possa realmente diventare oggetto del desiderio dei top club, in Italia e all’estero. A tal proposito, è bene fugare ogni tipo di dubbio: la Juventus non potrà arrogarsi di alcun tipo di prelazione per il calciatore cresciuto nel vivaio del Boca Barco e poi approdato nelle giovanili dell’Empoli.

Calciomercato Juventus, niente prelazione per Traoré: la situazione

Come spiega TMW, nel momento in cui il Sassuolo fissò con l‘Empoli l’accordo per un prestito biennale con obbligo di riscatto fissato a 16 milioni, la Juventus avrebbe potuto acquistarlo nel 2021, versando nelle casse degli emiliani 18 milioni di euro complessivi, includendo anche un premio di valorizzazione. Tuttavia, quel tipo di opzione sarebbe scaduta l’anno scorso, ragion per cui Cherubini, laddove volesse effettivamente affondare il colpo per Traoré, dovrebbe sborsare una cifra molto più alta rispetto a quella con la quale avrebbe potuto acquistarlo qualche mese, soprattutto se il calciatore dovesse continuare a fornire prestazioni esaltanti.