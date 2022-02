Juventus, Vlahovic-Fiorentina e quell’amore tradito | Messaggio ufficiale dei Viola

Juventus, Vlahovic-Fiorentina e quell’amore tradito: il messaggio ufficiale della società viola anticipa lo scenario della gara di Coppa Italia

La ferita è ancora aperta e difficilmente si marginerà presto per i tifosi della Fiorentina. L’addio inaspettato di Vlahovic a gennaio, con il passaggio alla Juventus, ancora è un dolore profondo. Ma destino ha voluto che le de squadre si affrontino nel doppio incontro che vale l’accesso alla finale d Coppa Italia. Andata e ritorno con la prima partita in programma al Franchi la prossima settimana.

Il clima sarà bollente. Su questo non ci sono dubbi. Per la Juventus è sempre stato così ogni volta che si è presentata a Firenze. Ma lo sarà ancora di più per Dusan Vlahovic – che ieri ha trovato anche la prima rete della sua carriera in Champions League alla prima presenza – che sarà sommerso dai fischi e dagli insulti. E a rendere ancora più bollente la sfida ci ha pensato la Fiorentina.

Juventus, a Firenze il clima sarà bollente

“Non è una partita come le altre”. La Fiorentina ha deciso di piazzare questa dicitura nella locandina d’incitamento ai tifosi per essere presenti allo stadio il prossimo 2 marzo. Ovviamente la formazione di Italiano si gioca l’intera stagione nel doppio confronto con quella di Allegri, e il pubblico toscano sarà presente in massa all’interno dell’impianto sportivo per spingere la propria squadra.

Sarà una gara difficile, non solo per le qualità della Fiorentina, ma anche per quello che sarà il clima dentro il terreno di gioco. La Juventus, ovviamente abituata a queste partite, dovrà riuscire a mantenere un livello di concentrazione costante e cercare di isolarsi da quelli che sono tutti i fattori esterni. Arrivare in finale di Coppa Italia è importante per una squadra che è fuori dalla lotta scudetto e che ha perso già la finale di Supercoppa.