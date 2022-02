Juventus, rosa a pezzi per gli infortuni | A Empoli con gli uomini contati

Non è certo un momento buono per la Juventus di Allegri, che continua ad allungare la lista degli indisponibili a causa degli infortuni.

E’ davvero una fase delicata della stagione, con i bianconeri che sono impegnati su più fronti. Siamo nella fase cruciale della serie A, ma siamo anche nel vivo della fase ad eliminazione diretta della Champions League. Mister Allegri però deve fare i conti con una infermeria sempre più affollata, ancor più dopo la trasferta sul campo del Villarreal.

Dalla Spagna infatti la Juventus torna con due infortunati in più. McKennie dovrà fermarsi per due mesi a causa delle fratture metatarsiali del piede sinistro mentre un problema muscolare terrà fuori Alex Sandro dalla lista dei convocati per almeno un paio di settimane.

Juventus, Allegri spera di recuperare almeno Bernardeschi e Chiellini

Nella prossima trasferta sul campo dell’Empoli dunque Allegri dovrà attingere parecchio dall’Under 23 per completare l’elenco dei convocati. Come sottolinea infatti anche Fantacalcio.it nelle probabili formazioni, non saranno in Toscana i già citati Alex Sandro e McKennie, ma anche Rugani, il lungodegente Chiesa (per lui stagione già finita) e un Dybala alle prese con problemi muscolari. Alla lista degli assenti si è aggiunto nelle ultime ore anche Kaio Jorge, infortunatosi con l’Under 23. Formazione dunque quasi obbligata. Allegri spera di recuperare almeno per la panchina Chiellini e Bernardeschi, pedine che sarebbero davvero preziose in questo momento così delicato. Fare risultato a Empoli sarebbe molto importante per continuare a rimanere in zona Champions League. In attacco possibile riposo per Morata. Il tecnico livornese infatti potrebbe pensare di dare una chance dal primo minuto a Kean, che si è visto poco nell’ultimo periodo.